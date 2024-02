Jeden dritten Tag fällt in Glauchau ein Baum

Trockenheit, Sturmschäden und schlechte Standortbedingungen: In Glauchau sind letztes Jahr mehr als 100 Bäume gefällt worden. Das Problem: Neu gepflanzt wird aber meist ganz woanders.

An jedem dritten Tag fällt in Glauchau ein Baum. Das ist natürlich eine Durchschnittsgröße, denn Fällungen finden in aller Regel von Oktober bis Februar statt. Aber sie verdeutlicht die Dimension. Allein die Stadt Glauchau hat im Jahr 2023 insgesamt 107 Bäume gefällt. Hinzu kommen knapp 70 Bäume, deren Fällung Privatleute beantragt...