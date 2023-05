Junge Kunst ist in der Glauchauer Galerie zu sehen

Wer sich junge Kunst ins Haus oder die Wohnung hängen will, könnte in der Galerie "Art Gluchowe" im Schloss Forderglauchau fündig werden. Denn dort stellen derzeit Studenten unter dem Titel "Steinbruch 2" aus. Der Name lässt es schon erahnen, dass es sich bei den Kunstwerken um Lithografien handelt und dass es bereits eine ähnliche Ausstellung in...