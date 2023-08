Kabelklau auf Baustelle in Meerane

Die Straßenbeleuchtung an einer Straßenbaustelle war verkabelt, dann schlugen Diebe zu. Schaden: gut 4000 Euro.

Meerane.

Bislang unbekannte Täter haben Kabel von einer Baustelle an der Schwanefelder Straße in Meerane gestohlen. Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen machten sich die Täter auf dem Areal zu schaffen. Aus den Kabelschächten, die für Straßenbeleuchtung ausgehoben wurden, stahlen sie bereits angeschlossene Kabel in Gesamtlänge von knapp 420 Metern. Das Diebesgut war mit Baken und Schutzfolie gesichert. Der entstandene Sachschaden blieb vergleichsweise gering, der Wiederbeschaffungswert der Kabel liegt mit rund 4000 Euro deutlich höher.Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Bei einem ähnlichen Delikt war Anfang August auf dem ehemaligen Drews-Areal Schaden von knapp 2000 Euro entstanden. (kru) Zeugentelefon 03763 640.