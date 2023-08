Škoda landet in der Flutrinne in Glauchau: Welche Strafen das Amtsgericht gegen den Fahrer verhängt hat

Feuerwehrleute haben einen betrunkenen Mann und sein beschädigtes Fahrzeug aus dem Wasser geholt. Während die strafrechtliche Aufarbeitung des spektakulären Falls abgeschlossen ist, wird die Stadt noch Geld fordern.

Das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat den Mann, dessen Škoda im März in der Flutrinne in Glauchau gelandet war, wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt. Der Angeklagte muss eine Geldstrafe von 2500 Euro zahlen. Zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis für ein Jahr entzogen. Über die Entscheidungen hat die...