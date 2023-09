Kritik am Glauchauer Windpark

Die Mehrheit im Glauchauer Stadtrat will die geplanten neun Anlagen in Niederlungwitz nicht und versagt das „gemeindliche Einvernehmen“. Doch es ist ein sprichwörtlicher Kampf gegen Windmühlen.

Die übergroße Mehrheit im Glauchauer Stadtrat will den geplanten Windpark in Niederlungwitz und Reinholdshain offenbar nicht. Zumindest hat das Gremium dem Vorhaben mit übergroßer Mehrheit das sogenannte „gemeindliche Einvernehmen“ versagt, einschließlich des Oberbürgermeisters Marcus Steinhart (CDU), der an der Spitze der Verwaltung...