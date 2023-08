Künstler Tasso übt Kritik am Ibug-Austragungsort Leipzig: „Jede Großstadt hat sowieso Tausende Events im Sommer“

Eine Ära geht in Meerane zu Ende. Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) räumt Ende Juli den Chefsessel im Neuen Rathaus. Der 68-Jährige übergibt die Amtsgeschäfte an Nachfolger Jörg Schmeißer. Die "Freie Presse" hat bekannte Leute aus Meerane gefragt, welche Überraschungen und Begegnungen aus den 21 Jahren in Erinnerung bleiben.