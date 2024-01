Ladensterben in Glauchau: Jetzt erwischt es „Mode Italiana“

Das Ladensterben in der Glauchauer Innenstadt geht weiter. Jetzt hat die Inhaberin des Geschäfts „Mode Italiana“ angekündigt, aufzugeben. Dabei zerplatzt ein Lebenstraum.

Margit Reinhold hat eine für sich schwere Entscheidung getroffen. „Es geht nicht mehr so weiter“, sagt sie gegenüber der „Freien Presse“. Die erfahrene Händlerin schließt ihr Geschäft „Mode Italiana“ in der Glauchauer Fußgängerzone. Den Mietvertrag für den Laden an der Leipziger Straße 69 hat sie per 30. Juni 2024 gekündigt....