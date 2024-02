Leichtverletzter nach Zusammenstoß im Meeraner Gewerbegebiet

Ein Vorfahrtsfehler führte am frühen Donnerstagmorgen zu einem Unfall. Der Abschleppdienst musste einen Wagen bergen.

Meerane.

Ein Unfall zwischen einem Laster und einem Auto hat am frühen Donnerstagmorgen in Meerane einen Leichtverletzten gefordert und hohen Sachschaden zur Folge gehabt. Laut einer Mitteilung von Annekathrin Liebisch, Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion, wollte ein 23-Jähriger gegen 5.15 Uhr mit einem VW von der Seiferitzer Allee geradeaus in Richtung Kaufland fahren, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines 52-Jährigen. Der wollte mit einem Laster vom anderen Arm der Seiferitzer Allee geradeaus in Richtung Guteborner Allee fahren. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen, außerdem musste sein Auto abgeschleppt werden. Der Sachschaden summierte sich laut Liebisch auf rund 14.000 Euro. (kru)