Malerinnen der Dresdner Sezession 89 stellen in Meerane aus

Mit einer Woche Verspätung wurde die Ausstellung „Natürlichkeiten“ in der Galerie „Art In“ Meerane eröffnet. Sie zeigt sensible Arbeiten einer bedeutenden Dresdener Künstlerinnenvereinigung.

Frauen in der Kunst geht es oft noch immer so wie Frauen in anderen Berufen: Sie werden schlechter bezahlt, ihre Arbeiten seltener ausgestellt und sie werden seltener gewürdigt. Doch das ändert sich, nicht zuletzt dank engagierter Galerieleiterinnen, auch in der Region. So in der Galerie „Art In“ in Meerane, wo Frauen etwa die Hälfte des...