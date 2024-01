Meeraner Galerie „Art In“ wechselt Ausstellungen

Die Vernissage zur neuen Ausstellung „Natürlichkeiten“ mit Werken von zehn Künstlerinnen der „Dresdner Sezession 89“ findet am 17. Januar statt.

Noch bis zum Sonntag kann in der Galerie „Art In“ in Meerane die Ausstellung „Hommage à Martha & Rudolf von Labahn“ mit Werken von Jean Kirsten aus Dresden und Texten von Regine Kress-Fricke aus Karlsruhe betrachtet werden. Dazu findet am 14. Januar von 14 bis 16 Uhr eine Finissage statt. Wie Galeristin Antje-Gesine Marsch weiter...