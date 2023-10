Mann kippt mit VW-Bus in Glauchau gegen Hauswand und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer hat ohne Führerschein mitten in der Nacht einen Unfall gebaut und hat Reißaus genommen. Er kam aber nicht weit.

Glauchau.

Ein junger Mann ist von der Polizei gestellt worden, nachdem er in Glauchau offenbar mit seinem VW-Bus bei einem Unfall mit dem Autodach gegen eine Hauswand gestoßen und anschließend geflüchtet war. Laut Polizei wollte ein Unbekannter am Dienstagfrüh gegen 2.15 Uhr an der Plantagenstraße eine Einfahrt entlangfahren, als er von dieser abkam und das Fahrzeug gegen die Hauswand kippte. Sachschaden insgesamt: 7000 Euro. In der Nähe wurde der angetrunkene 27-jährige Halter des Fahrzeugs angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. Da Zeugenhinweise auf den 27-Jährigen als Fahrer hindeuten, wird nun wegen einer Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht gegen ihn ermittelt. (kru)