Meerane: Allianz für Bürgermeister Jörg Schmeißer zerbricht

Meeraner Bündnis und CDU, die bisher stärkste Fraktion waren, gehen getrennte Wege. Was die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft für den Rathauschef bedeutet. Zudem verlassen zwei Linke ihre Partei.

Sie jubeln gemeinsam in die Kamera: Kommunalpolitiker vom Meeraner Bündnis und der CDU halten ein Plakat mit dem Foto und den Leitsätzen von Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) in den Händen. Das Foto ist am 12. Juni 2022 kurz nach der Bürgermeisterwahl in Meerane entstanden, bei der sich Schmeißer gegen Thomas Funke (Freie Wähler)...