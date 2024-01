Meerane: Wo eine FDP-Frau mit einem Überraschungsei für Freude bei der CDU und für Enttäuschung bei der AfD sorgt

Nach der Auflösung der Fraktionsgemeinschaft wird per Losentscheid über die Sitzvergabe im Verwaltungsausschuss entschieden. Ein Stadtrat, der lange Hoffnungsträger der CDU war, wechselt das Lager.

Zwei gelbe Kapseln von Überraschungseiern landen in der Lostrommel. Darin befinden sich Zettel, die Justiziar Klaus Pietsch beschriftet hat. Auf dem einen steht CDU. Auf dem anderen steht AfD. Per Losentscheid muss der Stadtrat in Meerane den letzten freien Sitz im Verwaltungsausschuss vergeben. Der Schritt macht sich nach der Auflösung der...