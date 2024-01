Meerane: Chronisten lassen 850 Jahre Stadtgeschichte Revue passieren

Der Vortrag am 18. Januar im Alten Rathaus gehört zum Rahmenprogramm der Sonderausstellung „Raus aus dem Museum – Warum sich Dinge verändern“.

An wichtige Ereignisse in der Geschichte der Stadt Meerane, die in diesem Jahr ihr 850-jähriges Bestehen feiert, wird in dem Vortrag „Meerane im Laufe der Zeit“ erinnert. Die Meeraner Ortschronisten laden dazu alle interessierten Bürgerinnen und Bürger für Donnerstag um 18 Uhr im Rahmen des Veranstaltungsprogrammes zur Sonderausstellung...