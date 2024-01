Meerane: Sonderausstellung „Raus aus dem Museum – Warum sich Dinge verändern“ im Alten Rathaus am Markt geht zu Ende

Vor der Finissage am Freitag hält Alexander Fischer, Sachgebietsleiter Kultur der Stadtverwaltung, am Donnerstag einen Vortrag.

Im Begleitprogramm zur aktuellen Sonderausstellung „Raus aus dem Museum – Warum sich Dinge verändern“ im Alten Rathaus am Markt in Meerane gibt es am Donnerstag, 1. Februar, einen weiteren Vortrag. Alexander Fischer, Sachgebietsleiter Kultur der Stadtverwaltung, wird ab 18 Uhr unter dem Titel „Raus aus dem Depot“ über Objekte sprechen,...