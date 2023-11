Meerane: Einbrecher fahren mit Auto in Tabakgeschäft

Benutzt worden sein soll ein älterer, kantiger Kombi. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen.

Um in ein Tabakgeschäft an der Guteborner Allee in Meerane einzubrechen, sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag mit einem Pkw rückwärts gegen die Hausfassade gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 3.30 Uhr. Nach dem Diebstahl seien die Täter mit dem Pkw geflüchtet, bei dem es sich laut einem Zeugen um einen...