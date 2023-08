Meerane: Lkw beschädigt Audi TT und VW

Meerane.

Der Fahrer eines Sattelschleppers hat einen Pkw gestreift und ist geflüchtet. Darüber hat dir Polizei informiert. Das war passiert: Am Mittwochabend befuhr ein Unbekannter mit einem Sattelschlepper die Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane. Als er nach links auf die Weberstraße abbog, streifte er zwei Pkw, die in dem Bereich abgestellt waren. Anschließend fuhr er jedoch weiter, ohne sich zu erkennen zu geben. An einem Audi TT und einem VW Golf entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Zudem musste der VW abgeschleppt werden, da die Heckscheibe beschädigt war und der Halter nicht erreicht werden konnte. Der Unfallverursacher war laut Zeugenaussage mit einer Zugmaschine mit weißem Containeraufbau unterwegs. (jarn)