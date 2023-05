Meerane: Meerchenwald wächst weiter

Auf dem Gelände der früheren Kammgarnspinnerei in Meerane füllt sich der "Meerchenwald" mit Bürgerbäumen. Sein Name erinnert an einen Meeraner Bach, das Meerchen. Seit 2009 finden dort jährlich die Baumpflanzungen statt. Die 15. Aktion ist für den 12. November ab 10 Uhr auf dem Areal an der Rosa-Luxemburg-Straße geplant, teilt die Stadt mit....