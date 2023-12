Meerane: Stadtrat entscheidet über Namen für neue Parkanlage

Die Verfahrsensweise ist anders als noch im August kommuniziert. Kommunalpolitiker aus den großen Fraktionen haben ihre favorisierte Bezeichnung bereits kundgetan.

Die Namenssuche für den neu angelegten Park an der Äußeren Crimmitschauer Straße in Meerane soll noch im alten Jahr zum Abschluss gebracht werden. Zur Sitzung des Stadtrates, der sich am Dienstag um 17 Uhr im Neuen Rathaus trifft, steht ein entsprechender Beschluss für die Namensgebung der Wege im Park auf der Tagesordnung.