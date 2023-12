Meerane und Lörrach setzen „extrem angenehmen Austausch“ fort: Welche Ideen es für das Stadt-Jubiläum im Jahr 2024 gibt

Trotz des Wirbels vor dem jüngsten Besuch in Zusammenhang mit der Einladung an die AfD-Stadträte gab es viele sachliche Gespräche. Bürgermeister Jörg Schmeißer zieht ein erstes Fazit.

Zu mindestens zwei Programmpunkten bei der Festwoche „850 Jahre Meerane“ werden Gäste aus der Partnerstadt Lörrach im nächsten Jahr erwartet. Vereine und Gruppen werden sich mit beim stehenden Umzug am 2. Juni präsentieren. Zudem ist am 4. Juni ein Städtepartnerschaftstag geplant, in dessen Rahmen auch eine Ausstellung mit dem Titel...