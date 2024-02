Meerane: Veronika Fischer kommt in die Galerie „Art In“

Am 3. März wird die Sängerin ihre Autobiografie vorstellen und daraus lesen.

Sängerin Veronika Fischer ist am Sonntag, 3. März, in der Galerie „Art In“ im Kunsthaus Meerane, Markt 1, zu Gast. Ab 16 Uhr wird sie ihre Autobiografie vorstellen, in der sie die ost- und westdeutsche Musikszene der 70er- und 80er-Jahre aufleben lässt und die Geschichte einer Frau erzählt, deren Leben von den Widersprüchen und der...