Meerane: XXL-Regenrückhaltebecken kommt neben Hochzeitswald

Vorbereitende Arbeiten für das Projekt haben bereits begonnen. Die Umsetzung ist im nächsten Jahr geplant. Die Stadtverwaltung nennt Details zum Zeitplan.

Erste sichtbare Vorbereitungen künden in Meerane vom Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens. Es soll in der Nähe des Hochzeitswaldes im Gewerbegebiet entstehen. Dort wurden in den letzten Wochen unter anderem schon eine Baustraße angelegt und Baumfällungen durchgeführt. Die Bagger rollen aber erst im nächsten Jahr an. Der Auftrag für das...