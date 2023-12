Meeraner Rathaus schickt Wunschzettel von Kindern an den Weihnachtsmann

Der Wunschzettel-Briefkasten im Neuen Rathaus steht dafür noch bis zum 12. Dezember zur Verfügung.

Noch bis zum 12. Dezember können alle Meeraner Kinder ihre Wunschzettel an den Weihnachtsmann in den Wunschzettel-Briefkasten im Bürgerbüro im Neuen Rathaus einwerfen. Das hat die Stadtverwaltung Meerane mitgeteilt und verspricht, dass alle Wunschzettel rechtzeitig an die Weihnachtspostfiliale nach Himmelpfort geschickt werden und der...