Meeranes namenloser Park darf betreten werden

Die Umgestaltung des Drews-Areals in Meerane hat mehr als 7,3 Millionen Euro gekostet. Aus der Industriebrache ist ein Park für die Bürgerschaft geworden. Doch einen Namen hat er immer noch nicht.

Es ist vollbracht, der neue Park an der Äußeren Crimmitschauer Straße in Meerane ist nun offiziell eröffnet worden. Ein Meilenstein in der jüngeren Stadtgeschichte. „Möge dieser Ort jahrzehntelang ein Ort des Verweilens und des Wohlfühlens bleiben“, sagte Meeranes Bürgermeister Jörg Schmeißer, nachdem er gemeinsam mit der ehemaligen...