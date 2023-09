Nach schwerem Unfall in Meerane: Forststraße voll gesperrt

Auf der Kreisstraße gab es einen Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Nach einem Unfall hat sich am Donnerstagfrüh im Berufsverkehr eine Vollsperrung der Forststraße in Meerane erforderlich gemacht. Damit war neben der Chemnitzer Straße und der Schwanefelder Straße, wo Bauprojekte laufen, eine weitere Zufahrt in die Stadt zeitweise dicht. Auf der Forststraße gab es 7.58 Uhr einen Frontalzusammenstoß zwischen...