Nach Unfall am Freitagabend: Polizei muss die A4-Auffahrt Glauchau-Ost sperren

Ein Unfall hat am Freitagabend für Verkehrsbehinderungen an der A4-Anschlussstelle Glauchau-Ost gesorgt. Die Auffahrt in Richtung Erfurt musste für die Bergungsarbeiten rund eine halbe Stunde voll gesperrt bleiben. Was war passiert? Eine Seat-Fahrerin hat laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie kam erst nach...