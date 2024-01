Nach Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Warum der Rettungshubschrauber auf dem Feld landen musste

Die Besatzung von „Christoph 46“ war eher als die Polizei und die Feuerwehr an der Unfallstelle. Deshalb rollte der Verkehr weiter am potenziellen Landeplatz vorbei. Was die Luftretter sagen.

Einen eher ungewöhnlichen Platz für die Landung hat die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 46" nach einem Unfall auf der Autobahn 4 gewählt. Der Helikopter landete am Dienstagmittag auf einem benachbarten Feld und nicht direkt auf der Fahrbahn. Notarzt und Rettungssanitäter wurden zuvor bei einer kurzen Bodenberührung auf der...