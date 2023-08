Naturalienkabinett Waldenburg: Familienführungen durch die Sonderausstellung zum Leben im und am Wasser

Kleine Besucher können sich am Samstag anschließend eine eigene kleine Unterwasserwelt oder ein Muschel-Memory basteln.

Im Museum Naturalienkabinett in Waldenburg werden an diesem Sonnabend, dem 2. September, zwei Familienführungen durch die Sonderausstellung „Wunderkammer:Wasserwelten“ angeboten, die noch bis 17. September zu sehen ist. Ab 10 und ab 12 Uhr wird unter dem Motto „Leben im und am Wasser“ in die sonst unsichtbare lebendige Welt des Wassers...