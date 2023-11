Neue Ausstellung in der Galerie „Art In“ in Meerane

Regine Kress-Fricke und Jean Kirsten zeichnen in Versen und Bildern Stationen der Liebe der Malerin Martha und des Tanzerneuerers Rudolf von Laban.

Nachdem in der Galerie „Art In“ in Meerane die Ausstellung „Begegnungen 2.0“ mit Werken von Lörracher und Meeraner Künstlern am Sonntag zu Ende gegangen ist, wird nach zweitägiger Umbau-Schließzeit am Mittwoch um 18.30 Uhr die neue Ausstellung von Regine Kress-Fricke und Jean Kirsten „Hommage à Martha & Rudolf von Laban“ zum...