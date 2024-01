Neujahrsempfang in Meerane: Warum Gäste in Meerane nur noch mit Anmeldung in die Stadthalle dürfen

Rund 550 Besucher haben an der Veranstaltung am Freitagabend teilgenommen. Sie soll künftig wieder jährlich stattfinden. Wo, das ist aber aktuell noch ungewiss.

Während zu den Neujahrsempfängen in Glauchau und in Waldenburg nur geladene Gäste kommen dürfen, können in Meerane alle interessierten Einwohner teilnehmen. Aber – im Gegensatz zu den Auflagen vor der Coronapandemie – nicht mehr einfach so in die Stadthalle kommen. Die Stadtverwaltung hat für die Veranstaltung, die am Freitag stattfand,...