Neujahrskonzert in Meerane mit Musik von Johann Strauß

In der Stadthalle Meerane musiziert am 7. Januar 2024 das Gala-Sinfonie-Orchester Prag.

Im Jubiläumsjahr 2024, in dem die Stadt Meerane ihr 850-jähriges Bestehen feiert, soll laut Stadtverwaltung auch das traditionelle Neujahrskonzert zu einem besonderen Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher werden. Das Gala-Sinfonie-Orchester Prag werde seine Gäste am Sonntag, dem 7. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle Meerane zu einem...