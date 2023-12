Neunjährige wird bei Unfall in Meerane leicht verletzt

Am Freitagmorgen wurde das Schulkind von einem Autofahrer auf der Äußeren Crimmmitschauer Straße angefahren.

Meerane.

Bei einem Unfall in Meerane ist am Freitagmorgen ein Schulkind leicht verletzt worden. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Christina Friedrich mitteilte, geschah der Zusammenstoß gegen 7.10 Uhr auf der Äußeren Crimmitschauer Straße. Auf der war ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Volkswagen stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Weberstraße überquerte zu diesem Zeitpunkt ein neunjähriges Mädchen die Fahrbahn und wurde von diesem erfasst. Das Kind erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, das es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Zum Hergang des Unfalls und zur Ursache wurden vonseiten der Polizeidirektion keine Angaben gemacht. (kru)