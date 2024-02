Olaf Schubert und Co. geben sich im Glauchauer Stadttheater die Klinke in die Hand

Das erste Halbjahr in Glauchaus Musentempel steht vor allem im Zeichen des Humors. Von den 15 Veranstaltungen ist etwa ein Drittel reine Comedy.

Das Glauchauer Stadttheater entwickelt sich zu einem Spaßtempel. Das liegt nicht nur daran, dass die Veranstaltungen des Glauchauer Carnevalsclubs in der letzten Zeit über die Bühne gegangen sind und auch nicht am lustigen Neujahrsempfang. Das liegt auch am Programm für das erste Halbjahr 2024.