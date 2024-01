Open-Air im Glauchauer Gründelpark: Fans müssen verzichten

Auf dem legendären Woodstage-Gelände in Glauchau sind dieses Jahr bislang keine Open-Air-Konzerte geplant. Dafür geht es an anderer Stelle rund.

Gab es auf dem legendären Woodstage-Gelände in Glauchau im letzten Sommer zwei Open-Air-Rockkonzerte mit Larcimosa und Madrugada, so könnten Fans dieses Jahr leer ausgehen. Denn wie der Veranstalter In Move aus Chemnitz mitteilt, sind auf der Bühne im Glauchauer Gründelpark aktuell keine Open-Air-Konzerte der Szene geplant. Damit könnte es...