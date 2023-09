Parkender BMW in Glauchau-Jerisau von Unbekanntem beschädigt

Das Polizeirevier Glauchau hofft auf Zeugenhinweise zur Unfallflucht.

Zu einem Fall von Unfallflucht in Glauchau-Jerisau sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge hatte ein Autofahrer seinen grauen BMW der Fünferreihe am Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Waldenburger Straße/Ludwig-Erhard-Straße abgestellt. Als er etwa 50 Minuten später zurückgekehrt sei, habe er sein...