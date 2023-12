Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus in Niederlungwitz

Die Tat an der Hauptstraße hat sich zwischen dem vergangenen Mittwoch und Sonntagabend ereignet.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz in der vergangenen Woche sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, waren die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 29. November und Sonntagabend in das Haus an der Hauptstraße eingedrungen und hatten das Innere des Gebäudes...