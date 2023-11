Radler sollen sich in Glauchau künftig sicherer fühlen

Beim Radfahrertest hat die Stadt Glauchau schlecht abgeschnitten. Jetzt leitet die Stadt erste Maßnahmen zur Verbesserung ein.

Wurde das Thema Radverkehr in Glauchau in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt, so sollen nun Nägel mit Köpfen gemacht werden. Beim jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) bekam die Stadt Glauchau eine Schulnote 4,4. Im Jahr 2018 war es noch eine 4,2. Deutschlandweit liegt Glauchau in der Kategorie...