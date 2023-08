Radstation steht jetzt am Glauchauer Stausee

Glauchau.

Eine Reparaturstation für Fahrräder steht neuerdings am Parkplatz in der Nähe des Stausees in Glauchau. Glauchaus Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) und der Chef des ADAC Sachsen Klaus Klötzer eröffneten den Servicepunkt am Freitag. Wie ein ADAC-Sprecher mitteilte, habe der Autoclub zehn dieser Stationen erworben und bislang sechs entlang des Elberadweges aufgestellt. Die Glauchauer Station ist neben weiteren in Bad Gottleuba-Berggießhübel und auf dem Fichtelberg die neunte in Sachsen, die in Betrieb genommen wurde. Der ADAC habe mithilfe des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz Kommunen angeschrieben, ob sie Interesse an einer solchen Station haben. So sei auch Glauchau zu der Reparaturstation gekommen. (kru)