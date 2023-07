Radwandergruppe Meerane geht wieder auf Tour

Die Radwandergruppe Meerane lädt alle interessierten Hobbyradler zu ihrer nächsten Tour ein. Start ist am Sonntag, 30. Juli, um 9.30 Uhr am Meeraner Markt. „Von Meerane aus radeln wir nach Dennheritz, weiter am VW-Werk vorbei durch Mosel nach Crossen. Von Crossen aus geht es auf der Freitagstraße bis zur Lippoldshöhe und von dort hinunter in...