Schicksal dieser Häuser in Glauchauer Innenstadt besiegelt

Die Ruinen an der Nicolaistraße 1 und 2 in Glauchau werden abgerissen. Doch der Eigentümer muss danach sofort mit dem Neubau beginnen.

Es sind zwei äußerst marode Gebäude, die die Stadt Glauchau vor zwei Jahren an den Mann bringen konnte. Ziel war es, dass der Käufer in die Immobilie mitten in der Glauchauer Innenstadt investiert. Die Rede ist von den beiden Häusern Nicolaistraße 1 und 2. Zunächst steht der Abriss der beiden wohl nicht mehr zu rettenden Gebäude an. Und...