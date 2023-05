Schläge gegen Kind: Glauchauer Oberbürgermeister auf der Anklagebank

Der Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) muss sich vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal verantworten. Wie dessen Sprecherin mitteilt, wird das Hauptverfahren wegen "Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung, in Tatmehrheit mit Bedrohung" am 1. November eröffnet. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Steinhart wegen...