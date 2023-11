Schlägerei in der Altstadt von Waldenburg: Zwei Jugendliche kommen mit Verletzungen ins Krankenhaus

Der Vorfall hat sich aufgrund des großen Aufgebotes an Fahrzeugen von Polizei und Rettungsdienst zum Stadtgespräch entwickelt. Sieben Mädchen und Jungen waren an der Auseinandersetzung beteiligt.

Auch eine Woche nach einer Auseinandersetzung in der Altstadt von Waldenburg gibt es für die Polizei immer noch kein klares Bild. Fest steht bisher nur: Sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 18 Jahren waren in die verbalen und körperlichen Scharmützel involviert. Ein großes Aufgebot an Fahrzeugen von Polizei und...