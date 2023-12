Schloss in Waldenburg wird zur Märchenleinwand: Lasershow war am Freitagabend erstmals zu sehen

Die ersten Besucher wurden nicht enttäuscht. Im Hof des Schlosses gibt es unter anderem Glühwein und Leckeres vom Grill.

Die Fassade des Residenzschlosses in Waldenburg wird zur Märchenleinwand. Die Lasershow ist oberhalb des Altans zu sehen. Zum Auftakt am Freitagabend präsentierte sich das Umfeld des Schlosses in einer tollen Winterlandschaft.