Schnellecke: 1000 Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreik

Die Auswirkungen dieses Warnstreiks hat Schnellecke gespürt. Das soll eine Mitteilung suggerieren, die die Zwickauer IG Metall am Dienstagnachmittag verschickt hat. Lastwagen in Glauchau, Zwickau-Mosel stünden still und könnten nicht abgefertigt werden, heißt es darin. Zeitweise "ging bei Schnellecke nichts mehr", so die Gewerkschaft. Laut der IG...