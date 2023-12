Schwerer Unfall zwischen Oberwiera und Glauchau: Feuerwehr spricht von einer „spiegelglatten Fahrbahn“

Frontalzusammenstoß am Montagmorgen. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen. Der Sachschaden wird mit rund 46.000 Euro beziffert. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Schwere Verletzungen haben zwei Personen bei einem Unfall am Montagmorgen zwischen Oberwiera und Glauchau erlitten. An der Unfallstelle, die sich auf der Dorfstraße am Abzweig nach Breitenbach befand, waren die freiwilligen Feuerwehren aus Oberwiera und Waldenburg im Einsatz. Die 23 Helfer wurden mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert. Sie...