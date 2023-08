Seltene Klänge im Schloss Waldenburg

Eine Viola d‘amore ist Ende September im Schloss Waldenburg zu hören. Musik aus dem 18. Jahrhundert wird auf historischen Instrumenten gespielt.

Waldenburg.

Ein Konzert mit seltenen Klängen wirft seine Schatten voraus. Wie die Sächsische Mozart-Gesellschaft mitteilte, steht am Sonntag, 24. September, ab 17 Uhr im Blauen Saal im Schloss Waldenburg ein Konzert mit einer Viola d’amore an. Unter dem Motto „Lieblichkeit und Melancholie“ bringt die Capella Trinitatis Suiten zu Gehör, die in einer um 1700 entstandenen anonymen Handschriftensammlung im niederösterreichischen Stift Göttweig überliefert sind. Die Viola d’amore verfügt über 14 Saiten: sieben Darmsaiten werden mit dem Bogen gestrichen, darunter liegen sieben Messingsaiten, die indirekt in Schwingung versetzt werden und für den silbrig glänzenden Klang verantwortlich sind. Karten kosten 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. (kru)