Sporthallen im Landkreis Zwickau: Das sind die zehn größten Arenen

In Zwickau müssen Millionen in die Sporthallen in Neuplanitz und in Eckersbach investiert werden. Auch viele anderen Hallen der Region haben - bis auf eine Ausnahme - mehr als 20 Jahre auf dem Buckel.

Egal ob Bambini-Turniere im Fußball oder der Kampf um Bundesliga-Punkte von Handball-Frauen und Futsal-Kickern: Wochenende für Wochenende strömen tausende Sportbegeisterte in die Sporthallen im Landkreis Zwickau. Das sind die zehn größten und wichtigsten Arenen. Egal ob Bambini-Turniere im Fußball oder der Kampf um Bundesliga-Punkte von Handball-Frauen und Futsal-Kickern: Wochenende für Wochenende strömen tausende Sportbegeisterte in die Sporthallen im Landkreis Zwickau. Das sind die zehn größten und wichtigsten Arenen.