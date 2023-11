Sterne-Aktion von Leitermann bei Glauchau: Wie Wünsche von Kindern und von Tierliebhabern in Erfüllung gehen

Im Eingangsbereich des Bau- und Gartenmarktes stehen zwei besondere Weihnachtsbäume. Daran hängen weitaus mehr Sterne als in den letzten Jahren.

Die Sterne-Aktion im Bau- und Gartenmarkt Leitermann in Weidensdorf wird erweitert. Im Eingangsbereich stehen seit wenigen Tagen zwei Weihnachtsbäume mit persönlichen Wunschzetteln. Sie stammen – wie schon 2021 und 2022 – von Kindern des Erziehungsfördervereins, der das Wim-Thoelke-Haus in Oberwinkel und eine Wohngruppe in Meerane betreibt....