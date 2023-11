Straße Rosental in Meerane ab Montag zwei Wochen voll gesperrt

Laut Stadtverwaltung lässt der Regionale Zweckverband Wasserversorgung am Haus 20a einen Hausanschluss für Trinkwasser neu verlegen.

Die Straße Rosental in Meerane soll ab Montag bis voraussichtlich 8. Dezember in Höhe der Hausnummer 20a für den Verkehr voll gesperrt werden. Das hat Alexandra Jost von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Meerane angekündigt. Zur Begründung der Vollsperrung heißt es aus dem Rathaus, dass in dieser Zeit eine vom...