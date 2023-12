Teqball: Trendsport jetzt auch in Glauchau möglich

Auf dem Gelände des Jugendhauses H2 in Glauchau steht jetzt eine Teqball-Platte. Doch was hat es damit auf sich?

Es mutet ein bisschen an wie das beliebte Fußballtennis. Doch der Sport wird nicht auf einem ebenen Spielfeld mit Netz in der Mitte betrieben, sondern auf einer gebogenen Platte, einer Teqball-Platte. Eine solches Spielgerät ist während des Jahresabschlusses im Jugendhaus H2 in Glauchau präsentiert worden. Und es ist die erste derartige Platte...